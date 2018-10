Montesilvano, ispezione a sorpresa nella mensa della scuola di via Sannio

Un controllo a sorpresa che non ha visto impreparati gli addetti del servizio mensa scolastica. Tre componenti della commissione di vigilanza, Monica Di Campli, Marisa Ruggieri e Maria Tarantella, accompagnate dall'assessore alla Pubblica Istruzione Maria Rosaria Parlione e da Maria Lucia Nenni, hanno visitato la scuola dell'infanzia Colonnetta dell'istituto comprensivo Ignazio Silone a Montesilvano.

Sotto esame la somministrazione dei pasti ai bambini. Nessun appunto riguardo l'adeguatezza del mezzo di trasporto alimentare e dei vari ambienti dove i prodotti vengono sporzionati. Massima attenzione da parte degli operatori della Cir Food per quanto concerne l'igiene. Il personale addetto indossa abiti da lavoro idonei e guanti monouso. I contenitori monodose sono sigillati per prevenire contaminazioni. Il dosaggio del parmigiano grattugiato viene effettuato soltanto su richiesta e c'è pieno rispetto delle accortezze riservate alle diete speciali. Il verbale d'ispezione è stato redatto in collaborazione con la dottoressa Marisa Calabrese, nutrizionista del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della Asl.