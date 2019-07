Isola pedonale sul lungomare di Montesilvano, ecco le date e gli orari

Il segmento a nord del lungomare di Montesilvano diventa la sera isola pedonale.

Lo ha deciso la giunta comunale nel corso dell'ultima seduta, stabilendo orari e modalità ben precise riguardanti la delimitazione delle aree interessate.

L'ordinanza, in vigore già dal 5 luglio, verrà applicata fino al 31 agosto.

Nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì le transenne saranno collocate da via Maresca, mentre dal giovedì alla domenica ci sarà un'estensione che interesserà via Tasso, corso Strasburgo e via Inghilterra. La chiusura al traffico scatta dalle ore 20 fino alle 00:30. Ogni giovedì di luglio e agosto, viale Europa sarà accessibile ai soli pedoni a partire dalle 18 per l'allestimento del mercatino, così come su corso Strasburgo dalle ore 19 ogni martedì, mercoledì e venerdì.