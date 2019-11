Al via le iscrizioni al concorso artistico e culturale di "Amare Montesilvano"

Pubblicato il regolamento per partecipare al concorso dei Presepi, della Poesia, della Pittura e della Fotografia, organizzato dall'Associazione "Amare Montesilvano". La novità di questa 15esima edizione è proprio l'apertura alle rappresentazioni artigianali dedicate alla Natività, con le scuole chiamate all'opera entro il 30 novembre.

Le esposizioni dei vari presepi realizzati dagli alunni e dagli altri concorrenti verranno poi esposte nel Museo Laboratorio del Pala Dean Martin a partire dal prossimo 8 dicembre. La premiazione avverrà il 6 gennaio in occasione della tombolata di beneficenza. Per le altre tre categorie c'è tempo fino al 10 luglio 2020. Le poesie dovranno pervenire in duplice copia dattiloscritta e non devono superare i 30 versi o righe. I dipinti possono avere una dimensione massima di cm 50x70 e l'autore, oltre alla scheda di partecipazione, dovrà fornire anche una descrizione scritta dell'opera rappresentata.