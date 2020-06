Aperte le iscrizioni ai nidi comunali di Montesilvano

Parte da oggi, giovedì 25 giugno, con termine ultimo il 27 luglio, il periodo per poter presentare le domande di ammissione ai nidi comunali di Montesilvano.

Gli uffici appositi sono quelli dell'Azienda Speciale a Palazzo Baldoni, aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 12:30.

Per la compilazione della richiesta di nuova iscrizione o di conferma della frequenza nelle strutture educative di prima infanzia ("Lo Scoiattolo" in via Chiarini e "F. Delli Castelli" in via Foscolo), è necessario allegare la copia di certificazione Isee del nucleo familiare in corso di validità e il certificato di vaccinazione del bambino.

La domanda di riammissione deve essere compilata e sottoscritta dallo stesso genitore che l'ha presentata l'anno prima, mentre per le nuove iscrizioni verranno prese in considerazione quelle presentate dal genitore/tutore o affidatario dei bambini nati dal 1 gennaio 2018 al 31 maggio 2020.

L'assessore Barbara Di Giovanni precisa che il numero delle sezioni, le graduatorie di ammissione e le liste di attesa verranno elaborate ed approvate esclusivamente dopo l’emanazione delle indicazioni ministeriali relative alla riapertura nel rispetto delle misure anti Covid 19.

Per informazioni ci si può rivolgere all'Azienda Speciale telefonando al numero 085/4454672.