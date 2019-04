Montesilvano, intossicazione da monossido di carbonio: salvate due ragazze

Momenti di panico nella notte a Montesilvano, dove due ragazze nigeriane di 20 anni sono state soccorse per un'intossicazione da monossido di carbonio. Era circa l'una e venti quando gli operatori della Misericordia sono intervenuti in un'abitazione di via Genova, dove le giovani avevano acceso un braciere.

Grazie al pronto intervento dei soccorritori, sono state trasportate in ospedale al Pronto Soccorso ed è stato scongiurato il peggio.