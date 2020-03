Scappa alla vista dei carabinieri, preso dopo un lungo inseguimento

Un lungo inseguimento in auto iniziato lungo via Vestina, all'incrocio con via Cavallotti, e terminato ad Atri. I carabinieri di Montesilvano hanno dovuto faticare non poco per braccare un uomo del posto, C.L., 27 anni, che alla vista della pattuglia si è dato improvvisamente alla fuga.

Il giovane, con piccoli precedenti, è stato portato in caserma, dove sta venendo sottoposto ad un interrogatorio. Nella vettura, un'Alfa 147, non è stato trovato nulla di compromettente, ma non si esclude che durante la folle corsa il 27enne abbia potuto liberarsi di qualcosa dal finestrino.