Ruba un Suv Jaguar a Montesilvano e lo abbandona in autostrada dopo inseguimento della polizia

Un'automobile rubata poco prima a Montesilvano è stata recuperata la notte scorsa sull'autostrada A14 nei pressi di Vasto dopo un inseguimento da parte della polizia stradale.

A intercettare il veicolo oggetto di furto sono stati gli agenti della sottosezione polizia stradale di Vasto Sud, nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico di veicoli rubati attuati dal vice questore aggiunto Fabio Polichetti, dirigente della sezione polizia stradale di Chieti e coordinati dal vice ispettore Luca Di Paolo, comandante della sottosezione di Vasto sud.

I poliziotti sono riusciti a fermare un Suv di lusso della Jaguar rubato poco prima nel centro abitato di Montesilvano. Il veicolo rubato in fuga è stato notato all’altezza del casello di Vasto Nord dell’autostrada A/14 in direzione sud poco prima della mezzanotte ed è scaturito un lungo inseguimento tra la pattuglia della polizia stradale e l’autore del furto, il quale all’altezza dell’area di sosta San Lorenzo ha abbandonato il veicolo ancora in movimento sulla corsia di sorpasso precipitandosi fuori dall’abitacolo. Il ladro in fuga a piedi dopo aver scavalcato la rete di recinzione autostradale si è dileguato facendo perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.

In seguito sono state ripristinate le condizioni di sicurezza della viabilità autostradale. Sono in corso indagini per identificare sia l’autore del furto e sia altre persone dedite al riciclaggio del veicolo.