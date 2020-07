Informazioni ambientali carenti riguardo alla bonifica del Saline, Rifondazione Comunista bacchetta la giunta di Montesilvano

Approssimativa, confusa, poco comprensibile e non aggiornata.

La sezione web del sito istituzionale, relativa alle "Informazioni Ambientali", appare, a detta di Rifondazione Comunista, priva dei dati aggiornati sulla bonifica del Saline-Alento.

Questo è uno degli esempi di obblighi disattesi dall'amministrazione comunale di Montesilvano e che fanno riferimento all'articolo 8 del decreto legislativo 195/2005.

Un servizio che deve essere disponibile in banche dati elettroniche, facilmente accessibili al pubblico. «È paradossale», tuona Corrado Di Sante, segretario provinciale Prc, «che sulla home page campeggi il banner del bollettino neve e non ci sia nessun link che faccia riferimento al sito di interesse regionale per la bonifica dell'area fluviale Saline-Alento. Se prendiamo ad esempio il sito del Comune di Pescara notiamo la differenza, con la visualizzazione delle mappe di rischio idrogeologico e sismico, le procedure di valutazione ambientale e dei siti contaminati, i dati aggiornati sulla qualità delle acque di balneazione, sull'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico. La mancata pubblicazione di questi elementi può essere fonte di procedure di infrazione. I cittadini e i turisti hanno tutto il diritto di essere aggiornati in tempo reale sullo stato di avanzamento della bonifica e sulla qualità dell'aria, seppur monitorata da un'unica centralina».

La richiesta di Rifondazione Comunista fatta al sindaco De Martinis è di istituire un settore specifico, di aggiornare ed ampliare l'apposita sezione web con uno spazio riservato esclusivamente al Sir Saline-Alento e di portare a conoscenza degli utenti tutte le relazioni e i risultati dei monitoraggi effettuati, con la possibilità di poter interagire, esprimendo osservazioni e partecipando alle conferenze dei servizi.