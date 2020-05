Sindaco e assessore al Commercio di Montesilvano a colloquio con gli ambulanti, da giugno il mercato torna nei quartieri

I rappresentanti delle più svariate categorie merceologiche operanti nel settore del commercio ambulante, hanno incontrato il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e l'assessore comunale Paolo Di Blasio.

Si è parlato dell'organizzazione e della logistica nell'area del Pala Dean Martin adibita a mercato.

Per far spazio a tutti, verrà utilizzata anche la strada laterale al confine con il complesso Porto Allegro, mentre in prospettiva futura la decisione unanime è stata presa per quanto concerne il ripristino dei mercati rionali, a cominciare da mercoledì 27 maggio in zona Ranalli.

In ogni caso viene garantita la separazione degli spazi come prevedono le disposizioni vigenti e il rispetto di tutte le norme di sicurezza.

«Ma ciò che conta maggiormente», sottolinea il sindaco, «è la continuità lavorativa degli ambulanti e l'aggiornamento del regolamento attuativo in materia di mercati all'aperto».