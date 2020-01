Paura per un incidente a Montesilvano, auto si ribalta dopo aver urtato veicolo in sosta [FOTO]

Brutto incidente stradale a Montesilvano nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 gennaio.

Il sinistro, con un'auto ribaltata, è avvenuto intorno alle ore 14 in via D'Agnese.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e i soccorriotori del 118.

In base alle prime informazioni, alla guida dell'automobile ribaltata, una Mini, c'era una donna di 58 anni che non avrebbe riportato conseguenze uscendo illesa. Secono la prima ricostruzione stava percorrendo via di Blasio quando all'altezza dell'incrocio con via D'Agnese ha perso il controllo finendo contro una Citroen C1 nera parcheggiata per poi ribaltarsi.