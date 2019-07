Scontro tra auto e moto in una rotatoria di Montesilvano, ferito un uomo [FOTO]

Un brutto incidente stradale nella notte si è verificato alla rotatoria che si trova all'altezza del bar Autogrill a Montesilvano.

Il sinistro ha interessato una Fiat 500, condotta da una donna di 56 anni del teramano, e una moto Bmw di grossa cilindrata, guidata da un 51enne montesilvanese.

Quest'ultimo ha riportato le peggiori conseguenze. Trasportato al pronto soccorso e successivamente ricoverato in reparto ospedaliero, non è in pericolo di vita. Ne avrà per 60 giorni. Sulla dinamica dell'impatto indagano i carabinieri.

