Auto finisce fuori strada e sfonda recinto, paura in via Vestina a Montesilvano [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, sabato 8 settembre, in via Vestina a Montesilvano.

Lo scontro tra 2 automobili è avvenuto intorno alle ore 8:30 e in seguito all'impatto tra i veicoli uno di questi, una Fiat Panda, è finita fuori strada.

La piccola utilitaria, al volante della quale c'era un anziano di 81 anni (alla guida dell'altra vettura un 82enne), dopo lo scontro è finita fuori strada: prima ha travolto i cassonetti per la raccolta dei rifiuti e poi ha finito la sua corsa sfondando la recinzione di un'abitazione.

Per fortuna, nonostante la violenza dell'urto, non ci sono state gravi conseguenze per i due guidatori.

Sul posto, oltre all'intervento dell'autoambulanza medicalizzata di Montesilvano, anche gli agenti della polizia locale che si occupati di eseguire i rilievi utili alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro.

