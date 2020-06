Fiamme nel sottotetto di una palazzina a Montesilvano: sul posto i vigili del fuoco [FOTO]

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi 9 giugno a Montesilvano, dove un incendio ha interessato il sottotetto di una palazzina in via Sagittario. A quanto pare erano in corso dei lavori di ristrutturazione quando, per circostanze ancora da chiarire, si è sviluppato il rogo.

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Pescara, in quanto i mezzi del distaccamento di Montesilvano sono impegnati nell'incendio che sta interessando un silos a Città Sant'Angelo. Dalle prime informazioni, non ci sarebbero persone intossicate

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO