Incendio pub Montesilvano, il nome del locale e gli aggiornamenti sulla riapertura [FOTO]

Il pub di Montesilvano davanti al quale questa mattina è scoppiato un incendio è l'Utopia. Sulla pagina Facebook del locale viene confermata la notizia, fornendo anche alcuni importanti aggiornamenti sulla possibile riapertura dell'esercizio già a partire da questa sera.

In questi giorni, infatti, all'Utopia si sta tenendo la manifestazione "Horror Party", organizzata per festeggiare il weekend di Halloween. Manifestazione che era cominciata proprio ieri, in occasione della vigilia di Ognissanti.

Questo l'intervento del consigliere comunale Marco Forconi:

"Massima solidarietà ai gestori del pub Utopia per l'incendio divampato stamane. Non diffondete notizie false sui social: ha preso fuoco solo la scenografia esterna e non il locale che, questa sera, sarà regolarmente aperto".

Lo stesso staff dell'Utopia ha appena fatto sapere che questa sera il locale sarà regolarmente aperto: "Non ci ferma niente e nessuno... questa sera aperti!", si legge su Fb.