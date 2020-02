Incendio a Montesilvano, vigili del fuoco in azione sulla lungofiume Saline [FOTO-VIDEO]

Un incendio è divampato a Montesilvano sulla lungofiume Saline nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 10 febbraio.

Le fiamme stanno interessando la vegetazione che si trova sul lato nord tra la strada e il corso d'acqua.

Lanciato l'allarme sul posto stanno operando i vigili del fuoco che si stanno occupando di domare il rogo.

Sta bruciando la vegetazione, per la maggior parte di tratta di un canneto che in alcuni punti invade anche anche la carreggiata stradale. E per questo motivo la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per mantenere le condizioni di sicurezza. Della viabilità si sta occupando la polizia municipale. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse. Sul posto anche i carabinieri.

