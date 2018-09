Nuovo incendio alla chiesa dei Santi Martiri a Montesilvano, struttura distrutta [FOTO]

È rimasto sbigottito don Rinaldo, convalescente per via di un brutto attacco influenzale, alla notizia ricevuta all'alba.

I vandali sono tornati in azione e stavolta hanno inferto il colpo di grazia alla chiesetta in legno già colpita dalle fiamme la notte del 16 settembre scorso.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara sono ancora sul posto. Dalle prime indicazioni i danni sono notevoli.

L'intera navata centrale è stata avvolta dal fuoco che si è sprigionato anche lungo tutto il lato destro dove sono presenti la sacrestia e la sala riunioni. Anche il tetto è crollato rendendo del tutto inagibile la struttura portante.

I carabinieri stanno raccogliendo tutti gli elementi possibili per dare seguito alle indagini già in corso da circa una settimana, quando la chiesa venne presa di mira da ignoti.