Incendio chiesa a Montesilvano: è caccia ai responsabili

E' caccia ai responsabili dell'attentato incendiario che nella notte ha gravemente danneggiato la Chiesa dei Santi Innocenti Martiri a Montesilvano, in via Marmolada. Le fiamme hanno interessato sia la parte esterna che la parte interna a causa di una bomba carta fatta esplodere davanti all'ingresso.

I vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per domare il rogo. Intanto sembra che gli attentatori potrebbero avere le ore contate: il paroco della chiesa infatti ha dichiarato che da diverso tempo ha ricevuto minacce ed attacchi da parte di alcuni soggetti residenti nella zona che sarebbero infastiditi dal suono delle campane e dall'affluso di fedeli durante le funzioni del mattino, in particolare la domenica. Nel pomeriggio Don Rinaldo è atteso in caserma per la deposizione.