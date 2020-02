Va a fuoco l'auto sotto casa, il proprietario accusa un malore

La macchina come status symbol e bene di prima necessità. Perderla per colpa di un probabile corto circuito può causare forti dispiaceri. Nel caso del signore proprietario di una vettura andata a fuoco in serata lungo via Chiarini a Montesilvano, proprio sotto casa, sono dovuti addirittura intervenire i sanitari del 118 per un lieve malore causato dal danno irreparabile.

L'auto, infatti, è da rottamare e si è resa necessaria l'azione congiunta dei vigili del fuoco e dei carabinieri per domare l'incendio e capire le ragioni che hanno scatenato la combustione. Nessun ferito, così come non si registrano danni ai veicoli vicini.