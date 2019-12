Incendio in un appartamento di Montesilvano, paura e tanto fumo

Un principio di incendio si è sviluppato nella mattinata odierna, martedì 24 dicembre, in un appartamento di Montesilvano.

Le fiamme sono divampate intorno alle ore 11 e sul posto, in una casa di via Costa, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Per fortuna la situazione è tornata sotto controllo nel giro di poco tempo e oltre alla paura e al tanto fumo che ha invaso le stanze dell'appartamento non ci sono state altre conseguenze. A provocare il rogo sono state le luci dell'albero di Natale, andato distrutto. Ma per fortuna non ci sono stati danni alla struttura dell'appartamento posta al pianterréno.