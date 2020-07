In via Strasburgo a Montesilvano spazio al "Mercatino dei Bambini" e "Bimbi in Bici"

Lo spazio dedicato al mercatino per i più piccoli è in via Strasburgo a Montesilvano, dove è stata allestita l'Isola dei Bambini.

A coordinare il regolare svolgimento della compravendita di articoli, per lo più giocattoli e libri, ci penseranno alcuni componenti dello staff dell'associazione Amare Montesilvano guidata da Alberto Falasca, che si avvale quest'anno della collaborazione di Anna, Fabio, Amadou e Moussa.

Dunque, la 22esima edizione del Mercatino dei Bambini si farà, pur con qualche doverosa accortezza legata al problema Covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Venerdì 17 luglio, l'apertura alle ore 19 con un massimo di 80 postazioni, tutte sanificate e numerate, che non dovranno essere spostate per nessuna ragione. I genitori sono tenuti a sottoscrivere un apposito modulo di autocertificazione per poter ricevere il ticket che autorizza l'assegnazione di un banco per l'esposizione della merce. Il piccolo commerciante dovrà indossare la mascherina e nei pressi delle bancarelle saranno posizionati dispenser di liquido sanificante. Degli otto appuntamenti a cadenza settimanale, soltanto l'ultimo, previsto per il 30 agosto, sarà dedicato alla settima edizione di Bimbi In Bici, in collaborazione con la polizia locale di Montesilvano.