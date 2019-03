Immigrazione, il sindaco di Montesilvano al convegno organizzato a Capestrano

Il sindaco di Montesilvano Maragno assieme agli alunni della scuola Marinelli di via Vitello d’oro è stato fra i protagonisti del convegno che si è tenuto a Capestrano "Il dovere dell’accoglienza. Saper accogliere. Essere capaci di accogliere” con la partecipazione di diversi relatori autorevoli e moderato dal generale della Guardia di finanza, Flavio Aniello. Presente fra gli altri anche il sindaco di Pescara Alessandrini. Il tema era quello dell'immigrazione.

Maragno ha portato l'esempio dello Sprar che ha risolto i problemi legati ai Cas ed ai "ghetti" come quello di via Ariosto smantellato dopo decenni di degrado e microcriminalità:

Con la smobilitazione del ghetto di via Ariosto, che era occupato ormai da vent’anni, e la chiusura dei Cas, il Comune ha cominciato a gestire direttamente lo Sprar e così, abbiamo avuto la possibilità di impiegare questi ragazzi in attività qualificanti per loro e per la comunità. L’anno scorso abbiamo affidato a sette di loro la gestione delle due spiagge riservate ai disabili che si sono rivelate un’esperienza fantastica di doppia inclusione e che ha fatto guadagnare a Montesilvano l’Oscar dell’Ecoturismo, un premio nazionale assegnato dalla Fondazione Serono e da Legambiente, che abbiamo ritirato la settimana scorsa», ha detto il primo cittadino, «Alcuni di questi ragazzi sono impegnati in attività di pulizia o nella gestione del cimitero, dando un contributo sensibile ai servizi del Comune. Abbiamo trasformato un problema in risorsa per la comunità montesilvanese