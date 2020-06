Identificato l'uomo trovato morto in mare: è di Montesilvano

È stato riconosciuto ed identificato dai familiari l'uomo trovato morto questa mattina in mare a Montesilvano. Si tratta di un 74enne del posto di cui non sono state fornite ancora le generalità. Domattina sarà effettuata la ricognizione cadaverica da parte del medico legale, prima della restituzione della salma alla famiglia.

Un cadavere era stato segnalato questa mattina attorno alle 11 a circa 50/60 metri dalla riva all'altezza dello stabilimento "La bussola" sul lungomare di Montesilvano. Subito era intervenuto, dopo l'allarme dato da un bagnante, un bagnino della Lifeguard-Compagnia del Mare che aveva riportato il corpo a riva e tentato una manovra di rianimazione con il defibrillatore, quando però l'uomo era già morto. Sul posto poi erano arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato un'altra manovra di rianimazione che però non ha avuto l'esito sperato. Probabilmente il 74enne ha avuto un malore ed è finito in acqua privo di senso, morendo poi per annegamento.