Alla guida di un'auto con una patente falsa, nei guai giovane rimasto senza benzina in galleria

È rimasto bloccato nella galleria San Giovanni della circonvallazione di Pescara dopo aver terminato la benzina della sua automobile.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, diretti dal vice questore Pietro Primi, i quali, finiti i soccorsi e gestita la fila che si era formata, hanno denunciato il giovane che era alla guida del veicolo.

A essere denunciato, in stato di libertà, è stato un giovane di nazionalità albanese che dimora a Montesilvano, D.K. di 25 anni, per ricettazione e guida senza patente.

Il 25enne era al volante della vettura con una patente di guida falsa e successivi accertamenti hanno evidenziato come lo stesso ne fosse sprovvisto. Il cittadino albanese, insieme a un suo connazionale, sono stati accompagnati in ufficio per gli accertamenti sulla propria identità. Gli stessi sono poi stati rilasciati qualche ora dopo. L’auto guidata era a noleggio.

La pena prevista in questi è la reclusione sino a tre anni e la multa fino a 516 euro, per la guida senza patente la sanzione è di 5.111 euro e il fermo amministrativo del mezzo per 3 mesi. Nella circostanza la Polizia Stradale ricorda di assicurarsi sempre di avere la giusta quantità di carburante nel serbatoio prima di partire.