Ernesto De Vincentiis sulla Grande Pescara: "Bisogna evitare il commissariamento"

Contrario, ma non del tutto. Ernesto De Vincentiis vuole arrivare alla data ultima del 31 marzo 2020 per accelerare la pianificazione territoriale e urbanistica della nuova città metropolitana che sta per nascere, in maniera da poter stabilire in tempi rapidi quale dovrà essere il ruolo di Montesilvano nel nuovo contesto di collaborazione istituzionalizzata.

I servizi che dovranno essere condivisi con Pescara e Spoltore vanno dalla gestione dei rifiuti alla logistica del commercio, ciclo idrico, trasporto pubblico locale, approvvigionamento energetico, promozione turistica, gestione delle reti, tutela ambientale, servizi scolastici, servizi e politiche sociali. Rispettare i tempi, come previsto dalla normativa, significherebbe evitare la nomina di un commissario ad acta.

«La mia perplessità è che si stia perdendo del tempo prezioso dietro nomine e poltrone», confessa il presidente del consiglio comunale di Montesilvano, «anziché accelerare il processo di fusione, che a questo punto è auspicabile avvenga nei tempi naturali, cioè entro il 2022».