Gomme abbandonate a Montesilvano, la replica dell'azienda

L'azienda proprietaria degli pneumatici che da diverse settimane si trovano in un parcheggio nei pressi di "Espansione 1" a Montesilvano, ha voluto replicare alla segnalazione che ci era arrivata da un cittadino e che avevamo pubblicato nella giornata di ieri.

Il titolare si scusa con i cittadini sottolineando però come la responsabilità non sia da attribuire alla sua azienda, bensì a quella che si occupa del ritiro degli pneumatici usati. Dal 28 novembre scorso infatti era stato richiesto il ritiro che alla data di oggi 28 gennaio non è ancora avvenuto.