"Giro d'Italia in 30 canzoni", spettacolo al Pala Dean Martin

Domenica 23 dicembre, dalle ore 17:30 al Pala Dean Martin di Montesilvano, la coppia di artisti locali formata da Simone Pavone e Fabrizio Fasciani darà vita a un concerto di solidarietà dal titolo "Giro d'Italia in 30 canzoni - Christmas Version", con la partecipazione dei ragazzi dell'associazione Onlus Vittoria di Alanno.

Un viaggio attraverso la storia della musica italiana, fatta di brani composti da cantautori provenienti da diverse regioni.

«Il racconto inizia dagli anni '60», spiegano gli artisti, «con i brani di Gino Paoli, Tenco e De Andrè e prosegue basandosi su uno schema geografico, che sale verso il Piemonte (Paolo Conte), Milano (Jannacci, Ruggeri, Antonacci), scende verso Bologna (Guccini, Dalla, Rossi, Stadio, Carboni), fino alla Puglia (Modugno, Negramaro) per poi arrivare in Sicilia, cominciare a risalire verso la Campania (Pino Daniele, Massimo Ranieri) e completare il viaggio a Roma (De Gregori, Venditti). Abbiamo inoltre pensato a un momento “Juke box” in cui il pubblico sarà protagonista attraverso la richiesta di canzoni che verranno eseguite al momento. Ovviamente non potranno mancare i brani natalizi della tradizione popolare e qualche inedito».