Giovane di Montesilvano accoltellato a Vasto dopo una lite

Un giovane di Montesilvano di 22 anni è stato accoltellato al culmine di un liigio a Vasto. L'episodio è avvenuto alle 3 di notte fra sabato e domenica. Ora si trova ricoverato in ospedale a Pescara, per una ferita alla spalla. Il fatto è accaduto vicino al pontile. Indagano i carabinieri per identificare il responsabile.

