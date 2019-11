Giornata nazionale degli alberi, carabinieri forestali e studenti del Mibe insieme nella riserva di Santa Filomena

Una giornata insieme, fra gli alberi e la natura nella riserva naturale di Santa Filomena di Pescara, che vedrà protagonisti gli studenti del liceo Mibe di Pescara ed i carabinieri forestali. Appuntamento giovedì 21 novembre in occasione della giornata nazionale degli alberi, alla presenza del prefetto Basilicata, in collazione con il Comune di Pescara ed il Wwf, con attività di interpretazione della natura. La giornata poi si concluderà con la piantumazione di piante autoctone.

La festa degli albergi ha origini antichissime, risalenti già ai Greci e Romani, mentre in Italia è stata istituzionalizzata nel 1923 traendo ispirazione da quanto già accadeva nel 1872 nel nord America. Sarà piantumato un albero per ogni bambino nato in ogni Comune, un gesto che punta a sensibilizzare i giovani al tema della tutela del verde, e che permette contemporaneamente di ridurre l'inquinamento in città migliorando il clima ed incrementando la biodiversità.