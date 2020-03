Un gioco dedicato ai bambini sul Coronavirus dai ragazzi del Liceo D'Ascanio di Montesilvano

Un videogioco per sensibilizzare i bambini al tema del Coronavirus, in particolare per la prevenzione dei contagi. L'idea è dei ragazzi della seconda C del Liceo Scientifico Statale Corradino D’Ascanio di Montesilvano che hanno già realizzato il gioco che è fruibile dal sito http://www.liceodascanio.edu.it.

L'obiettivo è quello di educare alla prevenzione i più piccoli attraverso il gioco, usando immagini e linguaggio consoni per i bambini favorendo la memorizzazione delle raccomandazioni del ministero per il Covid19 e per evitarne la diffusione fra la popolazione.

Quando il bambino completa la prima parte del gioco, ognuna delle 10 regole da seguire viene associata ad una rima che illustra i comportamenti da tenere per evitare il contagio, queste rime vanno poi a comporre una filastrocca che le riassume tutte,

Il gioco, oltre che sul portale istituzionale del Liceo, è fruibile anche sul portale www.gamefalconeboresellino.it nel quale inoltre sono presenti anche altri videogiochi, inerenti a progetti di promozione e cultura della legalità.

Il progetto didattico è stato coordinato dai docenti Graziano Fabrizi, Monica Mariani e Rita De Vincentiis assieme ai ragazzi che continuano a seguire le lezioni da casa, a distanza.