A Montesilvano giardini e parchi a disposizione degli sportivi per gli allenamenti

Sul sito del Comune di Montesilvano è stata inserita la procedura di richiesta di assegnazione degli spazi all'interno dei parchi pubblici, a beneficio dei titolari di associazioni sportive e palestre operanti nel territorio.

L'assessore Pompei:

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

"In un momento particolare che segna la ripresa sul territorio anche del mondo sportivo non potevamo lasciare soli i titolari delle palestre e le associazioni sportive impegnate nelle attività di benessere e tempo libero, per questo abbiamo deciso di supportarli, aprendo gli spazi verdi della città”