“Depurazione, dieta tisanoreica e disturbi del sonno”, incontro a Montesilvano con Gianluca Mech

“Depurazione, Dieta Tisanoreica e disturbi del sonno”. Questo il tema dell'incontro in programma a Montesilvano con l'esperto in nutrizione-integrazione Gianluca Mech.

L'appuntamento è per giovedì 27 giugno nella farmacia Linfa in corso Umberto I 474/bis dalle ore 17 alle 20.

Seguirà un rinfresco a base di cocktail realizzati con i prodotti della Decottopia e assaggi della linea alimentare Tisanoreica.

Gianluca Mech è un imprenditore vicentino, divulgatore scientifico, esperto in nutrizione e cura del corpo, erede di una tradizione erboristica antica sulle cui basi ha dato vita al notissimo programma didimagrimento fitochetogenico Tisanoreica. Da anni lavora in sinergia con l’università degli Studi di Padova producendo numerosi studi scientifici che hanno ottenuto pubblicazioni a livello internazionale (30 sulla chetosi, ecco perché Tisanoreica è considerata la dieta chetogenica più sicura e credibile).

Attualmente è ospite fisso nel programma su Rete4 di Mengacci “Ricette all’Italiana” all’interno della quale dispensa ai telespettatori preziosi consigli legati alla bellezza e al benessere e conduce “Belli dentro, belli fuori” su La7 con Roberta Capua e Margherita De Bac, nota giornalista del Corriere Salute.