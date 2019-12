Gemellaggio culturale fra Montesilvano e Napoli: nasce il "Vicolo della cultura" nel rione Sanità

Parteciperà anche il consigliere comunale Marco Forconi come rappresentante per il Comune di Montesilvano, all'inaugurazione dell'iniziativa "Il vicolo della cultura" in programma a Napoli in via Montesilvano, nel Rione Sanità. L'evento si terrà sabato 21 dicembre e parte dal sequestro, avvenuto un anno fa, dei beni confiscati alla camorra e che sono stati riqualificati ed utilizzati a fini culturali. La strada, via Montesilvano, sarà trasformata nella prima biblioteca a cielo aperto, tra opere di street art, edicole culturali, scaffali pieni di libri e simboli della cultura napoletana.

La giornata prevede l'inaugurazione la prima edicola della cultura seguita dall'inaugurazione del vicolo della cultura e da un'esibizione musicale. Il consigliere Forconi ha commentato: