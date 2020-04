Gatto scappato di casa a Montesilvano, scatta l'appello sui social [FOTO]

È scappato da casa la sera di venerdì 17 aprile. Data infausta per chi crede nella superstizione. Resta il fatto che questo gatto certosino di 4 anni dal pelo grigio scuro, occhi verdi, leggere striature chiare sulla coda e una macchia bianca sulla pancia, non ha fatto più rientro nella casa dei proprietari in via Garibaldi, a Montesilvano.

In genere il felino era abituato ad allontanarsi spontaneamente, ma stavolta deve essere accaduto qualcosa che ha messo tutti in apprensione. Il micione non ha chip ed è abituato a stare sia dentro che fuori. Ha la particolarità di un dentino sporgente a destra.