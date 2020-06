Smarrita una gattina a Montesilvano, appello per ritrovare Lucy

Si è smarrita l'8 giugno. Per la precisione, la felina è sparita in via Verrotti. Indossa un collarino grigio e la sua proprietaria, disperata, ha contattato la nostra redazione per lanciare un appello: "Aiutatemi a ritrovarla!"