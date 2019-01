Montesilvano, aggiudicata la gara d'appalto per il restyling di piazza Calabresi

Un progetto disegnato dall'architetto Marco Volpe che si basa sostanzialmente sulla linea originaria di piazza Calabresi. Nessuna rivoluzione, dunque, ma un opera di restyling che renderà il luogo principale del borgo antico più accessibile per gli anziani e le mamme con i passeggini. Eliminati i salti di quota, si potrà raggiungere il centro della piazza percorrendo un passaggio creato appositamente su un lato che sbuca su via Togliatti. Nel giro di due settimane la ditta Granchelli di Civitella Casanova darà il via ai lavori che si concluderanno nell'arco di 90 giorni.