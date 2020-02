Misero a segno un furto in un supermercato con un bambino in braccio, 4 condannati: uno è di Montesilvano

Quattro persone sono state condannate dal giudice monocratico del tribunale di Chieti per un furto commesso nel supermercato "Todis" di Sambuceto.

Tra questi c'è anche L.S. di Montesilvano insieme a R.A. e F.A. di Napoli e O.S.V. della Repubblica Dominicana.

Come riferisce ChietiToday, per tutti e 4 la condanna è a 3 anni di reclusione per aver rubato un prosciutto intero e generi alimentari dal banco frigo del punto vendita. Il valore della merce rubata era pari a 100 euro.

Il furto risale al 2016 quando i 4 malviventi entrarono nel supermercato con un bambino e oltrepassarono la cassa senza pagare, a eccezione di alcuni vasetti di yogurt. I quattro, però, vennero incastrati dalle telecamere di videosorveglianza.