Furto in tabaccheria: rubate sigarette a Montesilvano Colle

Ignoti hanno agito in piena notte nella ricevitoria di via Vittorio Emanuele. L'effrazione ha comportato il danneggiamento della porta d'ingresso. Sottratte 20 stecche di sigarette plurimarche per un valore complessivo di 1500 euro