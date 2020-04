Ruba pantaloni all'Ipercoop centro d'Abruzzo, nei guai un giovane di Montesilvano

Furto all'Ipercoop centro d'Abruzzo, nei guai un giovane di Montesilvano. Il fatto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 21 aprile, intorno alle ore 14.30, quando una guardia giurata della Coop Service ha fermato il ragazzo, un marocchino già noto alle forze dell'ordine nonché alla stessa cooperativa per fatti simili, che aveva già il foglio di via sia da San Giovanni Teatino che da Pescara. In più, risultava già sanzionato due volte per aver violato altri comuni.

Dopo aver rotto gli antitaccheggi con le tronchesi, lo straniero ha nascosto due paia di pantaloni sotto il giubbino, poi è uscito passando da una cassa chiusa, di cui ha forzato la barra, e ha cercato di darsi alla fuga. Fermato dalla guardia giurata, è stato poi consegnato ai carabinieri di Sambuceto, giunti sul posto dopo pochi minuti, e denunciato.