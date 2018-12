Furto in garage, un arresto a Montesilvano

Un furto con scasso per un bottino costituito da materiale superfluo e di valore non eccessivo. L'azione è stata messa a segno nel corso della nottata in via Costa da C.P., 56 anni domiciliato a Montesilvano, trovato in possesso di 2 coltelli, 2 torce e grimaldelli vari. I carabinieri lo hanno sorpreso all'interno di un garage privato mentre cercava di impossessarsi di alcuni avvitatori elettrici e di prodotti alimentari non di prima necessità. Tutta la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario. L'arrestato è stato sottoposto ai domiciliari.