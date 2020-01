Funerali Tony Capuozzo, l'ultimo saluto al campione di calcio a 5

Amici, sportivi e tifosi appassionati, parenti giunti da Napoli e tanta beata gioventù alla quale anche Antonio apparteneva.

Morire improvvisamente a 39 anni è inaccettabile anche per chi non ha avuto il piacere e l'onore di conoscere questo ragazzo straordinario, benvoluto da tutti per la sua umanità e generosità.

L'ultimo saluto ad Antonio Capuozzo è stato vissuto in un clima surreale, nel silenzio più composto rotto soltanto da un lungo e commovente applauso all'uscita della bara.

Mischiati tra la folla assiepata nella chiesa di San Giovanni Bosco a Montesilvano, a pochi metri dall'abitazione del defunto, c'erano tanti personaggi che ruotano nel magico mondo del futsal. Presenti in tutta la loro compostezza Enio e Nando Barbarossa, Matteo Iannascoli, Vittorio Azzarà, Enea D'Alonzo e Stefano Mammarella, oltre a numerosi giornalisti sportivi (presente anche il sindaco Ottavio De Martinis) e una compatta rappresentanza ultrà a testimoniare il profondo affetto per un giocatore che ha vestito con orgoglio la casacca biancazzurra del Pescara calcio a 5, campione d'Italia nella stagione 2014/2015. Terminate le esequie la salma verrà successivamente cremata per volontà dei familiari.

