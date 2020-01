Tante persone nella chiesa di San Giovanni Bosco a Montesilvano, per l'ultimo saluto ad Antonio Capuozzo, il 39enne ex portiere di Calcio a 5 del Pescara e della Nazionale, morto per un malore la notte fra sabato 12 gennaio e domenica 13 gennaio. Un lungo applauso ed alcun fumogeni hanno poi accolto la bara all'uscita dalla chiesa.