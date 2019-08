Montesilvano, fratellini morti in mare: il cordoglio del sindaco De Martinis

A Montesilvano, il giorno dopo la disgrazia, regna lo sgomento e il lutto. I coniugi Zhu e Giulia, genitori dei due ragazzini morti annegati ieri nelle acque antistanti lo chalet Punto Verde Ortona, non si danno pace. La coppia è molto conosciuta in città essendo i titolari dell'avviato negozio "Sol Levante", Il sindaco De Martinis, non appena informato del terribile fatto di cronaca, ha espresso in un messaggio reso pubblico sui social tutto il suo stato d'animo.

"Sono profondamente addolorato per la terribile tragedia nella quale hanno perso la vita due fratellini di Montesilvano. Mi stringo ai genitori in questo momento di inconsolabile dolore e porgo a nome di tutta la comunità che rappresento le mie più sentite condoglianze"