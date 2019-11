Fratelli d'Italia favorevole alla scelta di Montesilvano sull'introduzione della tassa di soggiorno

Una posizione chiara e in linea con le intenzioni dell'amministrazione comunale di Montesilvano, per quanto concerne la tanto chiacchierata tassa di soggiorno. Da Fratelli d'Italia nessun veto all'applicazione di questa imposta che riguarda esclusivamente i forestieri e non i residenti. Guerino Testa, capogruppo del partito in consiglio regionale, è favorevole ma a condizione che venga attuato un piano strategico territoriale per il sostegno dello sviluppo turistico.

Dello stesso avviso i consiglieri comunali di Montesilvano, Marco Forconi e Francesco Di Pasquale, il coordinatore cittadino di FDI, Pasquale Cordoma, e il coordinatore provinciale Stefano Cardelli che aggiunge:

“E’ assolutamente necessario attivare un Tavolo di confronto qualificato e partecipato da tutti gli operatori del settore turismo in merito alle linee di intervento da adottare. Non bastano i successi della trascorsa stagione estiva a dichiarare a priori vincente l’idea di tassare i turisti. E qualora si giungesse al condiviso convincimento di adottare forme di finanziamento, è per noi da intendersi come una tassa di scopo e non un balzello di indubbio utilizzo ”

Testa riprende: