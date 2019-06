Montesilvano, Fratelli D'Italia chiede un dipartimento in Comune dedicato alle famiglie

I consiglieri di Fratelli D'Italia di Montesilvano Forconi e Cordoma lanciano un appello al sindaco De Martinis chiedendo di istituire un dipartimento in Comune, nell'assessorato alle Politiche Sociali, dedicato alle famiglie ed alla tutela dei valori della generazionalità.

L'obiettivo è rimettere al centro degli interventi sociali le famiglie garantendo la tutela dei diritti in tutte le componenti e problematiche, spiegano i neo consiglieri:

Il dipartimento, tra l'altro, deve cercare di sostenere la maternità e la paternità in questo tempo di crisi, sviluppare e riorganizzare consultori familiari e provvedere e prevedere la riduzione del costo dei servizi per le famiglie numerose. Non vuole essere una ridondanza delle politiche sociali ma un focus importante per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini