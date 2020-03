Frana in corso a ridosso del fiume: allarme dall'associazione Nuovo Saline Onlus - FOTO

I volontari di Nuovo Saline Onlus, sempre attenti e vigli nelle loro ricognizioni, hanno evidenziato un problema di natura geologica che sta interessato la sponda fluviale del versante nord, quella che fa parte del territorio di Città sant'Angelo. Una frana di dimensioni importanti che mette a rischio l'intera facciata superiore e che potrebbe ricadere sul corso d'acqua con relativa occlusione. La falesia che sta cedendo per colpa del lungo periodo di siccità, è formata da argilla sempre più arida e fragile. L'evento naturale è tenuta in stretta osservazione e l'insorgere di violenti acquazzoni potrebbe sviluppare danni maggiori. Per il momento la situazione è sotto controllo, pur essendo costantemente monitorata.