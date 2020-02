A Montesilvano concessi ai disabili fondi per l'adeguamento delle loro abitazioni

Le persone con disabilità, con limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti possono usufruire di un'importante agevolazione attraverso la legge 13/89 che eroga contributi per opere direttamente finalizzate al superamento o eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati.

Una misura che consente, come fanno sapere dal Comune di Montesilvano, di adeguare le abitazioni private con lavori relativi a modifiche nei vari ambienti interni ed esterni come bagni, allargamento porte, installazione di servoscala e ascensori.

Gli importi variano in misura pari alla spese effettivamente sostenute. Per tutti i dettagli e le modalità di compilazione della domanda c'è l'Ufficio Disabili a completa disposizione dei richiedenti, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11. Telefono 085/4481364 – 4481258.