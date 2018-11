Montesilvano, firmata la convenzione per la sede dell'associazione "Nuova Saline onlus"

E' il giusto premio per l'attività di monitoraggio ambientale svolta in questi anni. La firma del contratto di convenzione con il Comune di Montesilvano è il primo atto di un rapporto di collaborazione tra l'ente e Nuovo Saline Onlus. L'associazione potrà usufruire di un locale all'interno del Pala Dean Martin in comodato d'uso per tre anni. La nuova sede sarà attrezzata per poter svolgere conferenze e incontri didattici riservati alle scuole di ogni ordine e grado.

L'aula, dotata di supporti visivi ed informatici, verrà messa a disposizione anche per l'offerta formativa alla popolazione residente e alle aziende turistiche e commerciali. Un'altra stanza sarà adibita a laboratorio di analisi microbiologiche e ci sarà anche un ambiente dedicato all'attività zoologica fluviale e di ricerca biologica con vasche, acquari e terrari.

La vicinanza del quartier generale con il fiume Saline permetterà l'installazione di igonometri in sistema wireless, consentendo lo studio in tempo reale delle piene fluviali e delle portate idriche.

Halyna Fenytska, presidente di Nuovo Saline Onlus: