Arriva la fibra ottica in tutto il territorio di Montesilvano

Con l'avviamento di un piano per la realizzazione di una capillare rete di telecomunicazioni in fibra ottica, il Comune di Montesilvano si andrà a dotare di uno strumento fondamentale per il potenziamento dei servizi digitali e connessioni ultra veloci.

Grazie a "Fiber to the home" della società "Open Fiber S.p.A." è già pronto il cronoprogramma dei lavori che inizieranno con il riempimento del tracciato fatto con calcestruzzo e ossido di ferro.

Una volta ultimati gli scavi, si procederà a interrare la fibra e ripristinare l'asfalto. È ancora presto per conoscere quali saranno le vie interessate ma certamente si arriverà all'estate 2020 per vedere l'opera conclusa. La ditta incaricata si farà carico del ripristino della segnaletica orizzontale e delle strisce pedonali, oltre che delle vie interessati dalle escavazioni.