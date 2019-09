"Festival del brodetto", la zuppa di pesce in rassegna nella finale regionale [FOTO]

Profumi e sapori di mare hanno caratterizzato il concorso culinario dedicato al brodetto di pesce e ospitato nell'open bar dell'hotel Sole di Montesilvano.

Una giuria, composta da giornalisti, esperti gastronomi e politici locali, ha degustato i piatti preparati da chef professionisti in rappresentanza di diversi ristoranti della nostra regione.

A vincere è stata la zuppa di pesce alla vastese proposta dal maestro dei fornelli Matteo Cristanti del ristorante "Zia Albina".

Secondo posto per Giuliano Diodoro, cuoco e titolare del ristorante di Silvi Marina che porta il suo nome. Il brodetto di Ramon Scordella ha ottenuto il terzo piazzamento, proponendo il classico brodetto alla pescarese, piatto forte del ristorante "A prua mare". L'elenco in classifica vede anche Adrien Radica (ristorante La Casareccia), Rolando Pennese (Gente di Mare) e Valter Squeo del consorzio Cogevo. Fuori concorso la "Mugnaia" di Bruno De Leonibus e la "Mare e monti" di Maria Angelucci, vincitrice del campionato della cucina per casalinghe. La manifestazione ospitata dallo staff di Vincenzo Tabilio, chiude anche la stagione alberghiera dell'hotel Sole mentre la finale nazionale del "Festival del brodetto 2019" è in programma nel mese di ottobre a Fossacesia.

Gallery