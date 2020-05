"Bentornata, Marzia", la festa a sorpresa per la donna che ha sconfitto il Covid-19 - VIDEO

Marzia ce l'ha fatta. Dopo un mese e mezzo di ospedale, trascorso in gran parte in terapia intensiva, la signora di Montesilvano risultata positiva al Covid-19 è stata dimessa. La sua guarigione ha del miracoloso, visto anche l'attraversamento di una fase critica durante la malattia che l'ha costretta a qualche giorno di coma. Il virus aveva colpito anche altri membri della sua famiglia, compreso il marito che ha dovuto anch'egli affrontare un lungo periodo di convalescenza, superato brillantemente.

Ad accogliere il ritorno a casa di Marzia sono stati i suoi vicini di condominio, sempre disponibili ad assistere e confortare i familiari di questa donna poco più che cinquantenne. Oggi pomeriggio, tra gioia e lacrime di commozione, si è vissuto un momento di intensa emotività. Presente anche il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, con in mano dei palloncini colorati fatti volare in cielo proprio nell'attimo in cui Marzia si è avvicinata in barella al portone d'ingresso dell'abitazione. L'abbraccio con il marito è durato pochi, ma interminabili secondi, così come quel bacio con le mascherine che simboleggia la voglia e il desiderio di tornare insieme serenamente.